Названы самые бесполезные внедорожники

Немецкая экологическая организация Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe, DUH) опубликовала список номинантов на «премию» Der Goldene Geier 2020 («Золотой гриф 2020»). В этом году награда достанется самому бессмысленному, с точки зрения эксплуатации в городе, автомобилю, который неудобен и к тому же наносит непоправимый урон окружающей среде.

В шорт-лист «Золотого грифа 2020» попали наиболее критикуемые экологами внедорожники и кроссоверы: BMW X7 M50i, Range Rover Sport SVR, Audi Q7 Plug-In, Volkswagen Amarok Aventura и Mercedes-Benz GLS. Производителей этих моделей DUH обвиняет в выпуске опасных и непрактичных автомобилей, которым не место в городе. К каждому прилагается краткое описание с указанием данных о расходе топлива и уровне вредных выбросах, рассчитанных по собственной методике.

Так, 530-сильный X7 M50i из-за исполинских размеров не помещается в типовой гараж, расходует 15 литров топлива на 100 километров и выбрасывает 357 граммов углекислого газа на километр пробега. Ещё больший урон экологии наносит Range Rover Sport SVR: 390 граммов CO₂, что превышает действующие нормы в четыре раза. Гибридный Q7 экологи приводят как пример мошенничества со стороны производителей. Покупка кроссовера субсидируется правительством Германии, но на самом деле уровень вредных выбросов у него довольно высок — 302 грамма на километр.

Дизельный пикап Volkswagen Amarok Aventura называют «грязным», так как его двигатель соответствует уже устаревшим нормам Euro-6b. Внедорожник занимает слишком много места на паркинге и выбрасывает 276 граммов CO₂. Последний кандидат на получение премии — Mercedes-Benz GLS — показал себя хуже всех: в реальных тестах уровень вредных выбросов внедорожника составил 459,3 грамма углекислого газа на километр пробега.

Чтобы снизить количество подобных автомобилей на дорогах, экологи предлагают ввести регистрационный сбор в несколько десятков тысяч евро, рассчитывать транспортный налог в зависимости от уровня вредных выбросов, запретить компаниям закупать внедорожники и пикапы, а также закрыть для них парковки в центре города.