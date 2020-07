«Назад в будущее» — 35 лет. Одиннадцать интересных и неизвестных фактов о фильме

Вроде бы совсем недавно я писал большой пост, посвящённый 30-летнему юбилею «Назад в будущее». Ну как, недавно. На самом деле с тех прошло уже пять лет и сегодня фильм празднует 35-ю годовщину своего создания. Но по ощущениям, это словно было вчера. В любом случае, раз уж картине Роберта Земекиса исполнилось 35 лет, я решил сделать подборку из одиннадцати наиболее интересных фактов об истории её создания. В конце концов, мне никогда не жалко поговорить о любимом фильме. Так что, давайте приступать.

Все началось со старого школьного фотоальбома

Любой сюжет начинается с идеи — момента озарения, когда автор понимает, что какой-то момент, воспоминание или событие служит отправной точкой, вокруг которой можно выстроить целую историю. В случае с «Назад в будущее» такой отправной точкой стал старый выпускной фотоальбом. Сценарист Боб Гейл нашёл его, когда разбирал старые вещи в подвале дома своих родителей.

Просматривая пожелтевшие фотографии, Гейл с удивлением узнал, что в школьные годы его папа был старостой класса. Гейл вспомнил старосту своего класса, с которым никогда не общался, и задался вопросом: что было бы, если бы он каким-то образом попал в прошлое? Сумел бы он подружиться со своим отцом или у них не нашлось бы общих интересов? Когда Боб Гейл поделился этой историей со своим другом Робертом Земекисом, тот мигом вспомнил свою маму. Та очень любила раздавать нравоучения и рассказывать, какой ответственной была в школе и как никогда не целовалась с мальчиками (разумеется, все это не сильно соответствовало действительности). На стыке этих двух историй и родился сюжет про подростка, который попал в прошлое и встретил своих родителей юными.

Что касается эпохи, выбор был очевиден: пятидесятые — то ностальгическое время, когда жизнь была простой и безоблачной (по крайней мере, в далёких детских воспоминаниях Гейла и Земекиса). Вообще, пересматривая голливудские фильмы эпохи «Назад в будущее», несложно заметить, что 1950-е тогда были тем, чем для современных киноделов стали 1980-е.

Кока-кола, видеопиратство и ядерные взрывы

Ранний сценарий «Назад в будущее» серьёзно отличался от известного нам фильма. Например, в нем Марти занимался пиратством — он зарабатывал, продавая нелегальные копии видеокассет. В черновике ещё не было никаких ливийских террористов. Вместо них были сотрудники спецслужб, посчитавшие, что Док Браун занимается чем-то нехорошим, и устроившие налёт на его лабораторию.

Машина времени в корне отличалась от той, что мы увидели в фильме, — в раннем сценарии не было никакого «Делореана». Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Первый набросок «Назад в будущее» был завершён в феврале 1981 года, за несколько месяцев до начала продаж модели DMC-12 в Северной Америке.

Так что же представляла из себя машина времени, спросите вы? По сути, она описывалась как стационарная лабораторная установка с лазером. Так что для перемещения в прошлое героям не нужно было разгоняться до 88 миль в час. Вместо этого им требовалось много энергии и… кока-кола. Согласно сценарию, напиток был секретным ингредиентом, благодаря которому машина времени могла отправлять людей в прошлое. Что-то мне подсказывает, что руководство компании потом долго жалело, что не купило этот дерзкий продакт-плейсмент в картине Земекиса.



Ранний набросок потокового накопителя Ранний набросок потокового накопителя

Финал истории полностью отличался от того, что мы увидели в фильме. Чтобы найти недостающую для путешествия во времени энергию, Док и Марти отправлялась на полигон в Неваду, где проводились ядерные испытания. Для защиты от радиации главный герой залезал в свинцовый холодильник и ждал атомного взрыва, который отправлял его назад в будущее. Что ж, теперь вы знаете, откуда создатели «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» позаимствовали, пожалуй, самую известную (и уж точно самую спорную) сцену фильма.



После того, как в сценарий был добавлен «Делореан», финал был модифицирован таким образом, что Марти направлял машину в эпицентр ядерного взрыва. Вот раскадровки этого эпизода который также остался на бумаге После того, как в сценарий был добавлен «Делореан», финал был модифицирован таким образом, что Марти направлял машину в эпицентр ядерного взрыва. Вот раскадровки этого эпизода который также остался на бумаге

Вернувшись в настоящее, Марти понял, что его действия изменили ход истории. Док из прошлого разгадал состав секретного ингредиента и в результате создал массу изобретений (летающие автомобили, роботы и т. п.), перевернувших мир. Что касается Джорджа Макфлая, он стал успешным боксёром. Но главное, после зажигательного исполнения героем песни Johny B. Goode учителя вызвали полицию, чтобы пресечь школьные беспорядки. Из-за этого по какой-то странной логике рок-н-ролл так и не был изобретён. Так что теперь Марти знает, чем будет заниматься в этом дивном новом мире.

Я уже как-то это говорил и теперь повторю ещё раз. Ранний сценарий «Назад в будущее» очень серьёзно уступал фильму практически по всем статьям — по шуткам, персонажам, запоминающимся моментам. Изначальная версия Марти тоже совершенно не радовала — он представал жадным, истеричным и, откровенно говоря, не слишком сообразительным типом, которому не особо-то хотелось сопереживать. Так что, возможно, и к лучшему, что изначально Голливуд не проявил к работе особого интереса. Это дало Земекису и Гейлу возможность как следует доработать сюжет и отполировать сценарий.

«Назад в будущее» появилось благодаря неожиданному успеху «Романа с камнем»

К моменту написания «Назад в будущее» у Роберта Земекиса и Боба Гейла сложилась репутация людей, которые вроде как создают хорошие сценарии, но снятые по ним фильмы в итоге не пользуются успехом. В активе друзей было две полнометражные ленты. И обе провалились в прокате. Неудивительно, что, несмотря на все старания, им не удалось запустить кино в производство.

Вероятно, сценарий «Назад в будущее» так бы навсегда и остался на полке, если бы не Майкл Дуглас. Нет, он не прочитал рукопись и, скорее всего, даже не знал о её существовании до выхода фильма. Дело в другом. К середине 1980-х Дуглас уже был достаточно известен. У него даже был продюсерский «Оскар», полученный за «Пролетая над гнездом кукушки». Но Дуглас хотел большего. И вот, актёр подобрал под себя проект, который должен был сделать его большой кинозвездой: «Роман с камнем». Теперь Дугласу требовался режиссер для своего будущего хита. И его выбор пал на Роберта Земекиса. Не исключено, что Дуглас выбрал Земекиса как раз потому, что у того не было успешных фильмов: легче манипулировать постановщиком, которому выпал, возможно, последний шанс. В любом случае, дальше дело развивалось следующим образом. Тест-просмотры «Романа с камнем» прошли плохо. Очень плохо. У Земекиса была договоренность с 20 Век Фокс: в случае успеха картины он затем должен был приступить к съёмкам фантастической комедии «Кокон». Но после тест-просмотров в студии посчитали, что фильм неминуемо провалится, фактически списали режиссера-неудачника со счетов и расторгли контракт не дожидаясь премьеры. «Кокон» в итоге достался Рону Ховарду.

Ну а затем «Роман с камнем» вышел в прокат и стал одним из главных хитов 1984 года. Репутация Земекиса значительно укрепилась, и при этом он теперь не был связан никакими контрактными обязательствами. Так что режиссёр стряхнул пыль с черновика «Назад в будущее» и отправился с ним на студию Universal, где работал его приятель Стивен Спилберг. Вскоре была оформлена сделка. Земекис получил возможность снять фильм.

Эрик Штольц потерял роль Марти

Когда создатели картины начали обсуждать возможные кандидатуры на роль Марти МакФлая, они быстро пришли к единому мнению. Все считали, что Майкл Дж. Фокс станет идеальным попаданием в образ. Но вскоре возникла непредвиденная проблема. В то время актер снимался в сериале «Семейные узы». Его продюсеры испугались снижения рейтингов и отказалась отпускать актёра в мир большого кино.

В результате, Земекису пришлось искать замену. Был организован масштабный кастинг. Спустя много лет Боб Гейл просмотрел старые записи и с удивление обнаружил, что на роль Марти пробовался даже Джонни Депп (которого он тогда сорвершенно не запомнил). В итоге, выбор пал на 20-летнего Эрика Штольца.

К слову, роль Дока Брауна также досталась совсем не тому актеру, на которого изначально рассчитывали создатели. Они надеялись заполучить Джона Литгоу, но тот был занят над другим проектом. Так что в итоге Доком Брауном стал Кристофер Ллойд.



Кастинг-лист на роль «Ученого». Как видим, Кристофер Ллойд находился лишь во во второй половине списка потенциальных кандидатов. А в правом верхнем углу можно увидеть пометку с указанием основных претендентов на роль Марти Кастинг-лист на роль «Ученого». Как видим, Кристофер Ллойд находился лишь во во второй половине списка потенциальных кандидатов. А в правом верхнем углу можно увидеть пометку с указанием основных претендентов на роль Марти

Из-за затянувшегося кастинга начало съёмок несколько раз сдвигалось, что поставило под сомнение возможность выпустить ленту в мае 1985 года, как того хотела студия. Но основные проблемы были ещё впереди. Когда съёмки всё же начались, Земекис достаточно быстро понял, что нанять Штольца было большой ошибкой.





По словам режиссёра, актер был слишком серьёзен — словно он снимается не в комедии, а в драматическим фильме. Штольц не выходил из образа даже после дублей и требовал, чтобы коллеги обращались к нему не иначе как «Марти» (по словам актёров, исключением была лишь Лиа Томпсон, с которой Штольц постоянно флиртовал). Вдобавок Штольцу тяжело давалось катание на скейтборде.

В Голливуде есть поговорка, что где-то через неделю после начала съёмок исполнитель главной роли становится самым важным лицом на съёмочной площадке — ведь он единственный, кого теперь нельзя уволить. И, как правило, это так. Замена актера на столь поздней стадии неизбежно влечёт за собой огромные убытки. Случаи, когда студия соглашалась пойти на такой риск, крайне редки. «Назад в будущее» — один из них.

Примерно через месяц после начала съёмок режиссёр и продюсеры пошли на этот беспрецедентный шаг. Им помогло то, что они нашли замену в лице… Майкла Дж. Фокса. Киноделам наконец удалось договориться с создателями «Семейных уз» и получить актёра в свое распоряжение. Как только сделка была оформлена, Штольца немедленно попросили на выход.

Остается лишь гадать, каким было бы «Назад в будущее» с альтернативным Марти. В сети без труда можно найти немало фото со съемочной площадки и даже часть отснятого материала со Штольцем. Так что, по крайней мере, мы хотя бы можем составить некоторое визуальное представление.

Фильм чуть не переименовали в «Космонавт с Плутона»

Зачастую, во время работы над проектом его заголовок может измениться и порой даже не один раз. И «Назад в будущее» тоже могла постичь аналогичная судьба. И это при том, что оригинальное название нравилось и членам съёмочной группы, и продюсерам и актёрам.





Нет, это не удаленная сцена из «Сияния». Так снимали эпизод отправки Эйнштейна на одну минуту в будущее Нет, это не удаленная сцена из «Сияния». Так снимали эпизод отправки Эйнштейна на одну минуту в будущее

Но один человек был категорически против: глава студии Universal Сидни Шейнберг. Он никак не мог понять, почему в названии фильма употребляется «будущее», ведь Марти вроде как возвращался в настоящее. К тому же, Шейнберг придерживался странного убеждения, что слово «будущее» сделает фильм слишком жанровым и отпугнет зрителей. В итоге, он даже отправил создателям меморандум с предложением переименовать кино в «Космонавт с Плутона». Вот его текст.

К счастью, продюсировавший фильм Стивен Спилберг придумал оригинальный выход из положения. Он написал Шейнбергу письмо, в котором похвалил за «классную шутку с новым названием, которая всех здорово повеселила». Разумеется, после такого глава студии не рискнул признаваться, что это была не шутка. Более того, сам Шейнберг потом утверждал, что вся эта история не более чем городская легенда. Но пару лет назад копия записки была наконец опубликована, и все встало на свои места.

Во время съемок Майкл Дж. Фокс работал сразу над двумя проектами

То, что Майкл Дж. Фокс получил разрешение сняться в «Назад в будущее», не освободило его от сериальных обязательств. На протяжении нескольких месяцев актер параллельно работал над двумя проектами.

В будни он по-прежнему снимался в «Семейных узах». После съёмок актер сразу же шел в павильон Universal и, не теряя времени, приступал к работе над фильмом. С понедельника по четверг с Фоксом снимались с 18:30 до 02:30, а по пятницам — с 22:00 до 6-7 утра. Суббота и воскресенье были целиком отданы под дневные сцены.

Фокс очень хотел перейти с телевидения в кинематограф, а потому мужественно терпел все неудобства, связанные с работой в двух проектах одновременно. Актеру помогало то, что образ главного героя был ему очень близок. Эрик Штольц играл Марти Макфлая, Фокс же во многом им был. Он любил кататься на скейте, в школьные годы играл в нескольких группах и мечтал стать рок-звездой.

В итоге, вызванные заменой актера пересъёмки и перенос даты премьеры обошлись Universal в дополнительные 3 миллиона долларов. Но, думаю, вы не будете спорить с тем, что каждый цент из потраченной суммы того стоил.

Фильм вышел в прокат через 2,5 месяца после завершения съемок

Съемки «Назад в будущее» завершились 20 апреля 1985 года. Поскольку создатели не уложились в изначальные сроки, премьеру сдвинули с конца мая на август. Но после прекрасных результатов тест-просмотров студия рискнула выпустить кино в прокат 3 июля 1985 года.

В наши дни это было бы невозможно. Постпродакшен современных блокбастеров может растягиваться на целые годы. Сложно представить, чтобы сейчас крупный фильм вышел в широкий прокат спустя 2.5 месяца после завершения основных съёмок (конечно, не считая случаев вроде последних «Звёздных войн», когда студии было совсем плевать на качество и требовалось лишь выпустить фильм в срок).

Но создатели «Назад в будущее» сумели провернуть подобный трюк. Причина в том, что в фильме очень мало визуальных эффектов. Если быть совсем точным — 32. С учетом того, что «Назад в будущее» регулярно занимает первые места в топах лучших фантастических лент всех времен, это поразительная цифра. Для сравнения, в среднестатистической современной комикс-экранизации в среднем насчитывается порядка 2000–3000 визуальных эффектов. Как говорится, почувствуйте разницу.

В то же время столь мизерное число эффектов вовсе не значит, что «Назад в будущее» — дешёвый фильм. По меркам 1985 года у картины был солидный бюджет. Просто сама история строилась не на пиршестве визуальных эффектов, а на сюжете и персонажах. В наши времена подобное кажется фантастикой даже похлеще, чем путешествия во времени.

Алан Сильвестри начал работать над саундтреком за две недели до первого показа

Несмотря на всё вышесказанное пост-продакшн «Назад в будущее» вовсе не был лёгкой прогулкой. Чтобы уложиться в поставленные студией сроки, монтажёры работали сменами по 24 часа.

Интересно, что Роберт Земекис всерьез подумывал вырезать из фильма исполнение Марти песни Johny B. Goode — по его мнению, оно не привносило ничего в сюжет. Но после тест-просмотра, когда публика зааплодировала во время сцены, благоразумно оставил её в фильме. Так что, как видите, тест-просмотры сами по себе не зло. Все зависит от того, какие выводы из них делает студия. Одной из основных визитных карточек картины стал саундтрек Алана Сильвестри. Он по праву входит в список самых запоминающихся музыкальных композиций в фантастическом кинематографе. Что интересно, в фильме саундтрек Сильвестри начинается лишь на 18-й минуте (первая экранная встреча Марти и Дока). Отчасти это объясняется тем, что композитор работал, имея очень ограниченный запас времени. Он начал писать саундтрек всего за две недели до первого тест-просмотра картины, и времени было в обрез. Впрочем, голливудская история знает ситуации и похуже. Можно хотя бы вспомнить, в каких условиях Джеймс Хорнер писал музыку к «Чужим».

В любом случае, Сильвестри блестяще справился с заданием. Кстати, это именно он посоветовал создателям группу Huey Lewis and the News, которая написала песню для фильма. Правда, её первый вариант не устроил студию, зато вторым оказался The Power of Love.

«Назад в будущее» стало самым кассовым фильмом 1985 года

Далеко не все создатели картины верили в то, что их ждет успех. Тот же Земекис считал, что маркетинг, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Ну, в самом деле, какие родители пойдут на фильм с детьми, если его слоган — «Говорите, моя мама в меня втюрилась?». Ещё одной проблемой стало то, что из-за все тех же «Семейных уз» Майкл Дж. Фокс не мог участвовать в промокампании.

Но все эти опасения оказались абсолютно беспочвенными. Уже первый уик-энд показал, что студия заполучила хит. Публика мгновенно полюбила «Назад в будущее». Он стал самым кассовым фильмом 1985 года как в американском, так и международном прокате.

Что касается киноакадемиков, они удостоили фильм четырёх номинаций, включая лучший сценарий, — но в итоге он получил лишь одну статуэтку за лучший звуковой монтаж. Впрочем, что-то подсказывает мне, что создатели вряд ли согласились бы променять народную любовь к своей картине на какие-то там формальные премии.

Финальная сцена задумывалась как гэг

Хотя творение Земекиса уже можно смело называть фильмом из совсем другой эпохи (из разряда «так больше не снимают» и всё такое), у него определённо есть кое-что общее с современными блокбастерами. Речь о финальной сцене, казалось бы, прямо намекающей на скорое продолжение.

Вся ирония в том, что последняя сцена «Назад в будущее» — это… шутка. По крайней мере, была ей изначально. Земекис и Гейл придумали её как финальный гэг, считая, что это лучший способ завершить картину. На тот момент они даже не подозревали, что фильм окажется настолько популярным и что студия и фанаты будут требовать от них продолжение.

Позже Земекис и Гейл даже пожалели, что завершили фильм именно этой сценой, как следует её не продумав. Она заметно сузила их возможности по созданию сиквела, заранее определив, где будет разворачиваться начальное действие. Кроме того, возникла проблема с Дженнифер (подружкой Марти). Земекис и Гейл совершенно не знали, что же с ней делать. В итоге они не придумали ничего лучше, чем быстро усыпить персонажа в начале следующего фильма. Как позже признались Земекис и Гейл, знай они заранее, что будут снимать вторую часть, то не посадили бы Дженнифер в «Делореан».

С момента выхода фильма прошло уже больше времени, чем отделяло Марти от 1985 года

Да, всё верно. С момента выхода фильма прошло уже больше времени, чем отделяло Марти от 1985 года. Главному герою требовалось 30 лет, чтобы добраться до своей временной эпохи. Я хорошо помню, что во времена, когда я впервые посмотрел «Назад в будущее» эта цифра казалось вечностью. Как и тот же 2015 год из второй части.

И вот с момента выхода фильма прошло уже целых 35 лет. От столь наглядного свидетельства того, как быстро уходит время, честно говоря, становится немного не по себе. Особенно с учётом того, что, в отличие от героев фильма, у нас нет возможности вернуться назад.

Но, на мой взгляд, «Назад в будущее» сам по себе служит отличной машиной времени. При каждом просмотре картины ты словно сам перемещаешься в другую эпоху — когда фильмы были хорошими и целью их создателей было не рассказать зрителям о своих политических предпочтениях, а сделать так, чтобы они отлично провели время и получили позитивные эмоции.

Да, я отлично понимаю, что это крайне упрощённый и во многом идеализированный взгляд на прошлое. Но «Назад в будущее» определенно оказывает подобное воздействие. И, на мой взгляд, это один из главных плюсов фильма. 35 лет тому назад Роберт Земекис и Боб Гейл подарили нам картину, которая до сих пор не утратила своего обаяния и отлично смотрится и в 2020 году. И я совершенно не удивлюсь, если и в 2055 году фильм будет оказывать на зрителей такой же эффект. По крайней мере, мне хочется в это верить.

