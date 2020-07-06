Любители фильмов ужасов оказались лучше подготовленными к пандемии

Те, кто любит фильмы о зомби и триллеры, оказались и морально, и информационно более готовыми к различным глобальным проблемам.

Ученый из Чикагского университета Колтан Скривнер и его коллеги заявили о том, что люди, которые любят смотреть фильмы о конце света, зомби-апокалипсисе, а также триллеры и слэшеры обладают преимуществами перед любителями других жанров. Они оказались психологически и информационно лучше подготовленными к глобальной пандемии, сообщает zn.ua с ссылкой на Naked science.

Скривнер утверждает, что любители ужастиков и фильмов-катастроф и наделенные «болезненным любопытством» к неприятным по общественным меркам темам не только с радостью выискивают информацию, но и могут «примерять» на себя те или иные роли и, соответственно, понимать, как пережить события такого масштаба. Кроме того, ученый отмечает, что интерес к фильму «Заражение» вырос практически сразу после того, как возник новый коронавирус.

«Когда мы видим, нюхаем или непреднамеренно касаемся потенциально патогенного материала, мы отскакиваем и избегаем его; если мы съедим испорченную пищу, мы выплюнем ее. Эта реакция на потенциально патогенный материал вызвана отвращением, которое побуждает организм вести себя таким образом, чтобы минимизировать риск заражения, избегая его.

Тем не менее более внимательное рассмотрение того, как человеческий разум обращается с потенциально опасной информацией, может помочь ответить на вопрос, почему некоторые люди ищут развлекательный контент, связанный с патогенами, в свете реальной угрозы. <…> Болезненное (морбидное) любопытство может быть результатом работы механизмов, которые стремятся представлять себя в определенных ситуациях и извлекать уроки из этого воображаемого опыта», — пишет Скривнер.

Ученый и его коллеги опросили 310 человек в возрасте от 17 до 72 лет и выяснили, какие фильмы они предпочитают, ищут ли информацию об эпидемиях и насколько они были готовы к COVID-19. Оказалось, что кризис они пережили достаточно спокойно. При этом патологическое любопытство коррелировало с большим интересом к просмотру страшного/сверхъестественного, мистики/триллера и кино об эпидемиях и вирусах. При этом такой тип любопытства не был связан с просмотром романтических, комедийных или приключенческих фильмов.

Участники эксперимента, которые сообщили о любви к фильмам ужасов, также отметили, что они интересуются различными темами, связанными с коронавирусом: стремились больше узнать о том, как SARS-CoV-2 влияет на организм, смотреть фотографии с изображением того, что болезнь делает с телом, узнавать истории выздоровевших или умерших людей.

Ученые считают, что одной из причин того, почему люди тянутся к фильмам-катастрофам и фильмам ужасов, заключается в том, что они помогают легче пережить глобальный хаос.

https://cursorinfo.co.il/all-news/lyubiteli-filmov-uzhasov-okazalis-luchshe-podgotovlennymi-k-pandemii/