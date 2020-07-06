Экс-нардепу Пашинскому вручили акт обвинения.Дело о нападении бывшего нардепа на Вячеслава Химикуса передают в суд

28 апреля ГБР завершило расследование уголовного дела против Сергея Пашинского, а в пятницу, 3 июля, экс-нардепу вручили обвинительный акт. По словам придставителя Госбюро расследований, Пашинский присутствовал при вручении акта. Сегодня, 6 июля, дело передадут в суд.

Расследование установило, что 31 декабря 2016 во время конфликта с участием Пашинского, тот выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина — Вячеслав Химикус.

Бывший нардеп тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное

Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность. Согласно заключению судмедэкспертизы, это является тяжким телесным повреждениям.

Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.