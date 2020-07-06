В Архангельской области России эвакуируют жителей из-за ядерного испытания » Донни Йен намекнул на подготовку к съёмкам в фильме по Sleeping Dogs Актёр, который должен сыграть главную роль в экранизации, объявлял о начале её производства ещё в 2018 году, но с тех пор новостей о проекте не поступало. Донни Йен в образе мастера боевых искусств Ип Мана 5 июля Донни Йен опубликовал запись в китайской социальной сети Weibo, в которой написал, что «рад взяться за новое испытание». Актёр, известный по ролям во франшизе «Ип Ман», боевике «Три икса: Мировое господство» и фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», сопроводил свой пост фотографией из тренажёрного зала и хэштегом Sleeping Dog. Судя по всему, Йен приступил к подготовке в съёмках фильма по Sleeping Dogs. О начале работы над ним актёр сообщил ещё в феврале 2018 года — тогда Йен опубликовал коллаж со своим фото и артом Вэй Шеня, главного героя игры. Ту запись актёр тоже подписал хэштегом Sleeping Dog, а не Sleeping Dogs — возможно, фильм получит иное название. Производством фильма по Sleeping Dogs занимается студия Original Film, известная по работе над серией «Форсаж». Кто напишет сценарий и поставит экранизацию, не сообщалось. Sleeping Dogs вышла в 2012 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Игра рассказывает о полицейском Вэй Шене, который внедряется в одну из крупнейших банд Гонконга, чтобы разрушить её изнутри.

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