Британия выделит полтора миллиарда фунтов стерлингов для поддержки сферы культуры

Правительство Великобритании выделит на помощь в сфере искусства 1,57 млрд фунтов стерлингов.
Из-за пандемии сфера британской культуры столкнулась с серьезными проблемами, но крупнейшая правительственная помощь может изменить ситуацию, уверены специалисты.
«Моя первая реакция — абсолютное облегчение и благодарность. Я думаю, что это удивительно амбициозный пакет, особенно если сравнивать его с некоторыми нашими европейскими соседями», — цитирует издание драматурга Джеймса Грэма.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал искусство душой нации.
880 млн фунтов будет выделено организациям сферы культуры в виде грантов и еще 270 млн фунтов — в виде займов. 100 млн фунтов получат национальные культурные учреждения и граждане Великобритании в качестве целевой поддержки.
Около 120 млн фунтов будет выделено на возобновление строительства в культурной инфраструктуре. Также будут выделены средства на поддержку национальных культур Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.
«Это невероятная сумма денег, и это означает, что они действительно выслушали всех, кто говорил о необходимости помощи сфере культуры», — отметила художественный руководитель театра Королевского двора в Лондоне Вики Фезерстоун.
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