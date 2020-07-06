«  
  »

Британия выделит полтора миллиарда фунтов стерлингов для поддержки сферы культуры

Правительство Великобритании выделит на помощь в сфере искусства 1,57 млрд фунтов стерлингов.

Из-за пандемии сфера британской культуры столкнулась с серьезными проблемами, но крупнейшая правительственная помощь может изменить ситуацию, уверены специалисты.

«Моя первая реакция — абсолютное облегчение и благодарность. Я думаю, что это удивительно амбициозный пакет, особенно если сравнивать его с некоторыми нашими европейскими соседями», — цитирует издание драматурга Джеймса Грэма.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал искусство душой нации.

«Сфера культуры делает нашу страну великой и является опорой наших быстроразвивающихся и быстрорастущих творческих индустрий», — отметил он.

880 млн фунтов будет выделено организациям сферы культуры в виде грантов и еще 270 млн фунтов — в виде займов. 100 млн фунтов получат национальные культурные учреждения и граждане Великобритании в качестве целевой поддержки.

Около 120 млн фунтов будет выделено на возобновление строительства в культурной инфраструктуре. Также будут выделены средства на поддержку национальных культур Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

«Это невероятная сумма денег, и это означает, что они действительно выслушали всех, кто говорил о необходимости помощи сфере культуры», — отметила художественный руководитель театра Королевского двора в Лондоне Вики Фезерстоун.

6 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  