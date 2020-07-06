Британия выделит полтора миллиарда фунтов стерлингов для поддержки сферы культуры

«Сфера культуры делает нашу страну великой и является опорой наших быстроразвивающихся и быстрорастущих творческих индустрий», — отметил он.

880 млн фунтов будет выделено организациям сферы культуры в виде грантов и еще 270 млн фунтов — в виде займов. 100 млн фунтов получат национальные культурные учреждения и граждане Великобритании в качестве целевой поддержки.

Около 120 млн фунтов будет выделено на возобновление строительства в культурной инфраструктуре. Также будут выделены средства на поддержку национальных культур Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

«Это невероятная сумма денег, и это означает, что они действительно выслушали всех, кто говорил о необходимости помощи сфере культуры», — отметила художественный руководитель театра Королевского двора в Лондоне Вики Фезерстоун.