Анатолий Вассерман убежден ,что многие «слуги народа» считают украинцев «своей прислугой»

На скандальное заявление депутата Галины Третьяковой неожиданно отреагировал одиозный публицист Анатолий Вассерман.

Он заявил, что в качестве аргументов против осуществления поддержки малоимущих семей Третьякова привела цитату лидера Сингапура Ли Куан Ю с призывом «стерилизовать женщин» без высшего образования. Кроме того, публицист указал на то, что Третьякова выбрала авторитетом Маргарет Тэтчер, которая неоднократно говорила о том, что малоимущее население не надо поддерживать.

«Британские лорды зачастую не считают рядовых сограждан равными себе, а то и вообще людьми», — напоминает Вассерман.

По его словам, теперь украинская элита практически ничем не отличается от своих иностранных кумиров.

Он подчеркнул, что «слуги народа» в лучшем случае считают простых украинцев своей прислугой, а в худшем — своим кормом. По его мнению, Третьякова считает своим долгом не защищать малообеспеченных граждан и не реанимировать экономику, чтобы люди стали богаче, а стерилизовать тех, кого сама же она и другие политики загнали за черту бедности.