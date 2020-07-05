Сати Казанова рассказала о гонорарах участников проекта «Фабрика звезд»

Певица Сати Казанова рассказала о гонорарах участников проекта «Фабрика звезд». Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, за концерт молодые исполнители получали по 100 долларов.

«Концертов было невероятно много — каждый день новые города, новые знакомства, новые впечатления. Впервые в жизни я почувствовала возможность жить, а не выживать. Я помогала родителям, мы рассчитались со всеми долгами и купили сначала один дом, а затем другой, получше», — написала Казанова.

Она также призналась, что до участия в проекте испытывала финансовые проблемы. Тогда она жила на съемной квартире с сестрой и подругой.

«За 3 месяца, которые я находилась на проекте, у меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюсеру Игорю Матвиенко, и он, выслушав мою историю, спокойно предложил мне аванс на нужную сумму в счет последующего гонорара», — рассказала певица.