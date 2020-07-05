Опубликован рейтинг самых популярных фильмов 90-х

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы выяснить, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках.

По данным издания, самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп» (1992). Больше всего картиной интересовались в 22 странах.

На втором месте — «Один дома» (1990), которого чаще всего его ищут в 20 странах.

Тройку лидеров замыкает «Парк Юрского периода» (1993).

Также в числе наиболее популярных фильмов последнего десятилетия прошлого века «Привидение» (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. За ним идет «Титаник» (1999), «Люди в черном» (1997) и «Король Лев» (1994). Многие выбирают для просмотра в том числе «Аладдина» (1992) и «Армагеддон» (1998).