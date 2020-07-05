Джастин Бибер добивается встречи с Селеной Гомес любой ценой

Месяц назад стало известно о том, что популярного американского певца и актера Джастина Бибера (Justin Bieber) обвиняют в насилии в марте 2014 года.
Одна из поклонниц написала заявление в полицию, в котором сообщила о факте домогательства и сексуальных насильственных действиях, пострадавшую зовут Даниэль. По словам девушки это произошло после концерта в Техасе 9 марта 2014 года.
Сам парень все новости связанные с изнасилованием отрицает, он даже написал большой пост на странице в Твиттер по этому поводу, но от каких-либо комментариев пока отказывается.
«Всякое обвинение в сексуальном насилии нужно воспринимать со всей серьезностью, и поэтому я решил, что нужно ответить. Но эта история не могла произойти фактически, и поэтому я свяжусь с «Твиттером» и властями, чтобы обратиться в суд».
Сейчас также в сети появились слухи, что Бибер настаивает увидеться со своей бывшей подружкой Селеной Гомес (Selena Gomez). Ведь именно в то самое время они были в отношениях и переживали самые теплые дни своей любви. По словам инсайдера, певец хочет попросить Селену выступить в качестве защиты в суде. Как вы считаете, поддержит ли Гомес своего экс-дружка?
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