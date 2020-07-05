Джастин Бибер добивается встречи с Селеной Гомес любой ценой

Месяц назад стало известно о том, что популярного американского певца и актера Джастина Бибера (Justin Bieber) обвиняют в насилии в марте 2014 года.

Одна из поклонниц написала заявление в полицию, в котором сообщила о факте домогательства и сексуальных насильственных действиях, пострадавшую зовут Даниэль. По словам девушки это произошло после концерта в Техасе 9 марта 2014 года.

Сам парень все новости связанные с изнасилованием отрицает, он даже написал большой пост на странице в Твиттер по этому поводу, но от каких-либо комментариев пока отказывается.