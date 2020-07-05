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Церемонию награждения лауреатов премии Гильдии киноактеров отложили

Церемонию награждения лауреатов премии Гильдии киноактеров отложили

Церемонию награждения лауреатов премии Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Award или SAG Awards), которая должна была состояться 24 января 2021 года, отложили на более поздний срок из-за коронавируса.

Торжество перенесли на два месяца — его планируют провести 14 марта 2021 года.

Голосование в номинациях SAG Awards теперь будет проходить с 11 января 2021 года по 1 февраля 2021 года, а объявление номинантов состоится 4 февраля 2021 года. Окончательное голосование за победителей запланировано с 10 февраля по 10 марта 2021 года.

Напомним, в прошлом году фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо удостоился премии в главной номинации SAG Awards «Лучший актерский состав в игровом кино». Награду SAG Awards за лучшую мужскую роль ожидаемо получил Хоакин Феникс («Джокер»). А премию за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер («Джуди»).

Как сообщалось ранее, «Оскар-2021» перенесли на конец апреля. Вслед за «Оскаром» британскую премию BAFTA также перенесли на апрель.

5 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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