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Сын президента Беларуси появился в обществе с очаровательной девушкой

Внимание пользователей соцсетей привлекла загадочная молодая девушка, стоявшая рядом с Николаем Лукашенко во время празднования Дня независимости в Минске.

Как удалось узнать журналистам, спутницей сына президента Беларуси стала двадцатидвухлетняя уроженка города Пинск Катерина Гуменюк. Мама красавицы работает в местном межрайонном метеорологическом центре и отказывается обсуждать отношения своей дочери с Николаем.

В этом году девушка окончила Минский государственный лингвистический университет и появилась на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, запомнившемся общественности зажигательным танцем Александра Лукашенко под песню Таисии Повалий. Ежегодное мероприятие для лучших молодых специалистов страны проходит в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».

В соцсетях выпускницы можно увидеть совместные фотографии девушки с ее молодым человеком – студентом Беларусского государственного технического университета. От комментариев юноша отказался. Молодая красавица на связь с журналистами пока не вышла.

5 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Общество ﻿
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