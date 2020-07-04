«Вечный» Путин анонсировал масштабный пересмотр всего законодательства России

Поправки в Конституцию, одобренные на всенародном голосовании, вступают в силу, объявил в пятницу, 3 июля, президент РФ Владимир Путин.Согласно указу, подписанному президентом и размещенному на портале правовой информации, по новому Основному закону страна начнет жить с 4 июля.

Федеральной службе охраны (ФСО) поручено обеспечить публикацию исправленной Конституции на сайте pravo.gov.ru, следует из документа.

Поправки вступают в силу «без всякого преувеличения по воле народа», констатировал Путин на встрече с рабочей группой, готовившей конституционную реформу.

По данным ЦИК, «за» изменения, которые в том числе позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года, проголосовали 77,92% от пришедших на участки. Этот результат свидетельствует о высокой консолидации российского общества, заявил президент.

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России», — сказал он.

Внесением изменений в отдельные статьи Конституции власти не ограничатся. России предстоит масштабное и качественное изменение всей законодательной базы, заявил Путин.

«Было очевидно, что если граждане поддержат поправки, потребуется серьёзная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал», — обратился Путин к рабочей группе, куда помимо депутатов и сенаторов вошли атаман российского казачества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Изменения в стране, по словам президента, «затрагивают каждого».

Госдума начнет безотлагательно работать над принятием новых законов для реализации поправок, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «Крайне важно», добавил он, чтобы стандарты обновленной Конституции «стали для нас нормой жизни».

Законотворчество в Думе начнется «практически с сегодняшнего дня», сообщил Володин: ради этого депутатам придется отказаться от отпуска.

«Тот, кто взял на себя обязанности депутата, политика, должен понимать: у политика, у депутата отпусков не бывает, это все условности, — пояснил Володин. — Депутаты у нас ответственные, надеюсь, что все они понимают, что сейчас надо работать над новыми законами».

Потребуется изменить около 100 конституционных и федеральных законов, рассказал заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Под пересмотр попадут пять сфер, рассказал он. Первая — это социальные гарантии, пенсии, поддержка института семьи, вопросы образования; вторая — это здравоохранение, наука и культура; третья — это законы о публичной власти, вопросы муниципальной и государственной службы, законодательство о выборах.

Четвёртый блок — это оборона и безопасность, неприкосновенность территории; пятый — законы, касающиеся бизнеса, предпринимательства, права собственности и развитие институтов гражданского общества.