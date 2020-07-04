Чем сейчас занимаются звезды индийского кино Бывший премьер-министр Украины прокомментировал работу действующей власти » Украинский фильм получил награду в Италии Эротическая короткометражная комедия получила приз за лучший актерский состав. Лента доступна для свободного просмотра. Короткометражный фильм Порядочная львовская пани режиссера Натальи Пасеницкой получил награду на итальянском кинофестивале Gulf of Naples Independent Film Festival. Об этом сообщается на официальном сайте Госкино. Эротическую комедию наградили за лучший актерский состав. Лента снята по мотивам одноименной книги украинской писательницы Любы Клименко. По сюжету, современная интеллигентная жительница Львова Пенелопа работает в архиве. Она живет по схеме «семья — работа», которая ей невыносимо надоела. В один день ее жизнь кардинально меняется. Автором сценария фильма выступила Марина Медникова, продюсером — Юрий Минзянов. Роли в фильме исполнили Анастасия Карпенко, Владимир Губанов, Елена Лаврова, Олег Сикиринский, Александр Норчук, Антон Пилипийченко, Андрей Сницарчук. Gulf of Naples Independent Film Festival является международным независимым кинофестивалем, призванным популяризировать авторские и экспериментальные фильмы.

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