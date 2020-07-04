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Украинский актер обнажился в поле со своей возлюбленной

Известный украинский актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками довольно откровенными фотографиями.

На странице в Instagram артист разместил фотографии с эротической фотосессии, в которой участие вместе с ним приняла возлюбленная, визажист Тина Антоненко. Как сообщил Цимбалюк, этими снимками он хотел поздравить их с Антоненко с двухлетием отношений.

На фото пара позирует посреди поля полностью обнаженной. «Два года», — кратко прокомментировал Тарас.

Поклонники актера завалили его и избранницу Тараса комплиментами.

4 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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