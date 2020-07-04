Ученые назвали алкогольный напиток,который улучшает работу мозга

Специалисты Института медицинских исследований имени Файнштейна в США обнаружили уникальные свойства спиртных напитков. Они провели масштабное исследование и доказали, что один спиртной напиток положительно влияет на работу мозга и помогает сохранить мышление и память на долгие годы.

В исследовании участвовали мужчины и женщины разного возраста. В ходе эксперимента ученые наблюдали за тем, какое количество алкоголя они выпивают, и как часто это делают. Оказалась, что мужчины и женщины, умеренно употребляющие вино, показали неизменно высокую траекторию когнитивных функций и более низкий уровень снижения этих функций по сравнению с теми, кто вообще не употреблял алкоголь.

Специалисты утверждают, что изучали влияние спиртных напитков на мозговую деятельность. Оказалось, что 8 напитков в неделю для женщин и около 15 напитков в неделю для мужчин стали низким или умеренным диапазоном употребления алкоголя.

Если превысить эту норму, польза для работы мозга будет сведена к нулю, кроме того, чрезмерное употребление алкоголя чревато проблемами со здоровьем. Также ученые указали на то, что низкое и умеренное употребление спиртных напитков улучшает умственные способности, а полный отказ от алкоголя или чрезмерное употребление приводят к совершенно обратному эффекту.