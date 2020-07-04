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Турция разрешила украинцам получать туристическое разрешение на жительство

Турция добавила Украину в список стран, чьи граждане имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс служба МИД Украины. Турецкая сторона также проинформировала о готовности упростить визовые требования для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении.

Иностранцы могут находиться в Турции в течение срока действия визы или по условиям безвизового соглашения. Украинский турист имеет право находиться в Турции 90 дней в течение каждых полгода.

Если же украинец или иной иностранец захочет остаться в Турции дольше, чем позволяет виза или безвиз, то он должен оформить вид на жительство

4 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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