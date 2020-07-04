Пушилин заявил,что ДНР-ЛНР больше не рассматривают возможность возврата под контроль Украины

Вероятность того, что ДНР воссоединится с Украиной, равны нулю. Об этом заявил Денис Пушилин.

Он отметил, что многим жителям Донбасса чужда «русофобская и неонацистская идеология Украины». Свое будущее они связывают исключительно с Россией, а власти республики намерены усилить интеграционные процессы.

Глава ДНР убежден, что и самой Украине это не нужно, поскольку в регионе за несколько лет после событий 2014-го сформировалась «новая общность людей с русским менталитетом». И если вдруг восстановятся прежние границы в ближайшее время,то в стране появятся две внутренние непримиримые идеологии.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сказал, что украинские власти не хотят возвращения «республик» , поскольку тогда они должны будут выплачивать пенсии населению региона. Кроме того, Киеву придется искать финансы на восстановление Донбасса.

В то же время Россия всячески пытается вернуть регион под контроль Киева,но на своих особых условиях. Об этом прямо заявил представитель России на встрече «нормандской четверки».