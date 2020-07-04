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Порошенко не сомневается,что уголовные дела на него открываются из-за мести и неопытности

Порошенко прокомментировал журналистам открытые в отношении него уголовные производства. По мнению лидера «Европейской солидарности», это месть неопытного президента Владимира Зеленского. в окружении которого присутствуют представители «пятой колонны» Кремля.

Пятый президент не сомневается, что это месть. Зеленский действительно является неопытным президентом, решившим, что это лучше всего поможет в решении его проблем.

По мнению действующего главы государства, в ситуации, когда рейтинг стремительно снижается, следует заменить на телешоу катастрофический провал в борьбе с эпидемией коронавируса, кризис в экономике, провал реформ, а также очень плохую ситуацию по защите Украины от российской агрессии.

Порошенко подчеркнул, что телешоу — это единственное, в чем Зеленский реально разбирается. Здесь он действительно может что-то сделать профессионально. Однако главная проблема в том, что люди просто не верят этому телешоу, поскольку страна сегодня находится в глубоком кризисе.

4 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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