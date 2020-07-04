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Мама Джастина Бибера троллит Селену Гомес

Два года назад американский певец Джастин Бибер (Justin Bieber) узаконил свои отношения с моделью Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), после свадьбы девушка взяла фамилию своего супруга Бибер. Новая девушка артиста не сразу понравилась поклонникам, чего нельзя сказать про мать Джастина Патти Маллетт (Pattie Mallette).

Женщина сразу дала всем понять, что очень рада своей невестке. Это было ясно после многочисленных снимков на странице в Инстаграм, которые она подписывала любовными комментариями. Как ни странно, Хейли в стороне никогда не оставалась и всегда поддерживала мать своего мужа ответными милыми комментариями и смайлами в виде сердца.

Фанаты пары Селены и Джастина очень возмущены такой ярой любовью в сторону Хейли. Многие считают, что предыдущая девушка была более честной и искренне любила певца.

«Селена любила Джастина и все об этом знали! Хейли врет»,

— написала одна поклонница в Инстаграм

Среди поклонников Селены есть даже мнение, что Патти Маллетт специально подкалывает и стебет бывшую своего сына. Ведь когда Джастин находился с Гомес в отношениях, такую любовь и поддержку она не выражала в сторону пары.

4 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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