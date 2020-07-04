Мама Джастина Бибера троллит Селену Гомес

Женщина сразу дала всем понять, что очень рада своей невестке. Это было ясно после многочисленных снимков на странице в Инстаграм, которые она подписывала любовными комментариями. Как ни странно, Хейли в стороне никогда не оставалась и всегда поддерживала мать своего мужа ответными милыми комментариями и смайлами в виде сердца.

Фанаты пары Селены и Джастина очень возмущены такой ярой любовью в сторону Хейли. Многие считают, что предыдущая девушка была более честной и искренне любила певца.

«Селена любила Джастина и все об этом знали! Хейли врет», — написала одна поклонница в Инстаграм

Среди поклонников Селены есть даже мнение, что Патти Маллетт специально подкалывает и стебет бывшую своего сына. Ведь когда Джастин находился с Гомес в отношениях, такую любовь и поддержку она не выражала в сторону пары.