Как завтракают в израильской армии

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- Белки – омлеты, яичницы или яйца в крутую, рыба (практически исключительно консервированный тунец), различные сыры и творог, йогурты или их вегетарианские заменители.
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- Сложные углеводы – овощи и фрукты.
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- Простые углеводы – хлеб, гранола и кукурузные хлопья («корнфлекс»).
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- Жиры – те же сыры, масло.
Есть конечно и сладости – пакетики с шоколадным молоком («Шоко»), повидло или шоколад для намазывания на хлеб, сладкие йогурты, различная выпечка (обычно достаточно примитивная). На фото возле гранолы виден мёд и финиковое повидло («Силан»). Напитки – вода, чай, чёрный кофе.
С точки зрения разнообразия, многие вещи повторяются изо дня в день, другие могут меняться в рамках недельного цикла. Например жидкий творог («Гвина Лявана»), творог с комочками («Котедж») или плавленные сырки (ГАВНАШ – «Гвина Мешулешет») могут быть ежедневно. Голанский сыр (ГАВНАЦ – «Гвина Цеhуба») или брынза («Гвина Цфатит») – несколько раз в неделю. Тунец и яйца – практически всегда.
Свежие овощи и фрукты есть круглый год. Стандартный салат (мелко резанные огурцы и помидоры) есть практически всегда, другие овощи – как придётся.
Поскольку мяса нет – завтрак не создаёт проблем вегетарианцам. Что касается веганов, то в последние годы и для них находят решения в виде различных продуктов из сои и т.п.
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