Как завтракают в израильской армии

В АОИ пища подчиняется правилам кошрута, что, среди прочего подразумевает полное разделение мясной (включая птицу, но не включая рыбу и яйца) и молочной пищи. Поэтому завтраки являются молочными, обеды – мясными. Что касается ужина, то как правило он молочный, но есть и исключения – в вечер пятницы (начало Шабата – субботы) и в вечера праздников (праздничные трапезы).

Белки – омлеты, яичницы или яйца в крутую, рыба (практически исключительно консервированный тунец), различные сыры и творог, йогурты или их вегетарианские заменители.



Сложные углеводы – овощи и фрукты.



Простые углеводы – хлеб, гранола и кукурузные хлопья («корнфлекс»).



Жиры – те же сыры, масло.



С точки зрения белков/жиров/углеводов, пища представлена:

Есть конечно и сладости – пакетики с шоколадным молоком («Шоко»), повидло или шоколад для намазывания на хлеб, сладкие йогурты, различная выпечка (обычно достаточно примитивная). На фото возле гранолы виден мёд и финиковое повидло («Силан»). Напитки – вода, чай, чёрный кофе.

С точки зрения разнообразия, многие вещи повторяются изо дня в день, другие могут меняться в рамках недельного цикла. Например жидкий творог («Гвина Лявана»), творог с комочками («Котедж») или плавленные сырки (ГАВНАШ – «Гвина Мешулешет») могут быть ежедневно. Голанский сыр (ГАВНАЦ – «Гвина Цеhуба») или брынза («Гвина Цфатит») – несколько раз в неделю. Тунец и яйца – практически всегда.

Свежие овощи и фрукты есть круглый год. Стандартный салат (мелко резанные огурцы и помидоры) есть практически всегда, другие овощи – как придётся.

Поскольку мяса нет – завтрак не создаёт проблем вегетарианцам. Что касается веганов, то в последние годы и для них находят решения в виде различных продуктов из сои и т.п.