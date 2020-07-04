Как лечить комариные укусы в домашних условиях

Известный врач-педиатр рассказал о том, как правильно спасаться от комаров и чем лечить укусы этих насекомых. Доктор отметил, что если вы не хотите оказаться покусанными, для прогулки выбирайте обеденные часы, когда насекомые проявляют наименьшую активность.

Для прогулки нужно выбрать сухие дорожки в парках и скверах, поскольку комары чаще всего обитают в сырых местах и очень густой траве. Также необходимо надевать одежду с длинным рукавом и желательно брюки, а не шорты.

Специалист отметил, что новые браслеты, которые появились в продаже, от укусов комаров точно не защитят и нужно выбирать привычные фумигаторы. «Есть современное средство — IR3535. Оно менее токсично, его можно использовать для детей от года. Эфирные масла, например, в браслетах не сильно помогают и к тому же могут вызвать аллергию», — объяснил педиатр.

Если вас или вашего ребенка сильно покусали комары, обрабатывайте место укуса зеленкой. Также очень хорошо помогут охлаждения холодной водой и примочки из пищевой соды. По словам доктора, эти способы являются проверенными и наиболее эффективными.

Если укусов на теле очень много, и поврежденные участки начали отекать, несколько раз в день их можно смазывать гормональной мазью, а также необходимо принимать антигистаминные препараты.