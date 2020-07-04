Индекс инвестиционной привлекательности Украины стал худшим за последних пять лет

Слабость судебной системы, коррупция, теневая экономика и давление власти на НБУ негативно влияют на настроения инвесторов. Таким стал главный итог очередного «Индекса инвестиционной привлекательности Украины».

В первом полугодии этого года индекс инвестиционной привлекательности Украины составил 2,51 баллов из пяти возможных. «Этот показатель является худшим с 2015 года. Это очень плохой сигнал для государства, свидетельствующий о нежелании инвесторов вкладывать сюда свой капитал», — сказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации ЕБА Анна Деревянко.

Для составления индекса ЕБА в сотрудничестве с юридической компанией «Василь Кисиль и Партнеры» опросили более 105 руководителей компаний, которые являются членами ассоциации. Во втором полугодии прошлого года этот показатель составлял 2,95 балла.

По словам Деревянко, лишь 4 процента опрошенных специалистов считают благоприятным текущий инвестиционный климат в Украине, неблагоприятным — 62 процента, а остальные 34 процента — нейтральным. Деревянко отметила, что корнавирусный кризис стал далеко не главным фактором риска для инвесторов, заняв в списке лишь седьмое место. Больше всего их беспокоит слабая судебная система, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией и теневая экономика в Украине.

Среди других рисков в исследовании названы недостаток верховенства права, ротация правительства, замедление реформ и коррупция. Хотя опросы произошли до отставки Якова Смолия, среди своих главных претензий к Украине инвесторы назвали и давление на Национальный банк Украины.

За последние полгода были и некоторые положительные моменты, на которые обратили внимание топ-менеджеры, а именно — валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта, а также запуск рынка земли.