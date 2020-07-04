Чем сейчас занимаются звезды индийского кино

Голливуд? Нет, Болливуд! Именно он подарил нам фильмы с зажигательными танцами, накалом страстей и кареглазыми актёрами, которые стали кумирами миллионов зрителей во всем мире. Предлагаем познакомиться с нашими героями поближе. Выяснили, с чего они начинали и как живут сейчас.

Митхун Чакраборти

«Джими-джими, ача-ача …» Узнали? Всё верно — это тот самый знаменитый «танцор диско»! Прежде чем стать звездой индийского кинематографа, Митхун успел поучаствовать в политическом восстании, чудом избежать ареста и поработать распространителем косметики, хотя его актёрский талант начал проявляться ещё в ранние годы. Чакраборти был задействован почти во всех школьных спектаклях. Позже судьба снова вывела его на творческий путь. Уехав из родного города, молодой человек поступил в престижный киноинститут. Природная харизма и великолепные внешние данные смогли убедить приемную комиссию и режиссёров. Вскоре Митхун впервые попадёт на съемочную площадку. Правда, в студенческие годы начинающему актёру доставались в основном эпизодические роли. Первый серьезный успех пришёл к нему после фильма «Королевская охота». За работу в этой картине его наградили престижной индийской премией «Золотой лотос». Чакраборти известен не только прекрасной игрой, но и трудолюбием. В его фильмографии около 400 кинокартин. Прекрасный голос, хорошая физическая подготовка и умение перевоплотиться в любого персонажа — от героя-любовника до криминального авторитета — сделали Митхуна знаменитостью мирового масштаба. Женщины сходили сума при одном только виде этого статного мужчины. Несмотря на киношный образ соблазнителя, в жизни актёр — примерный семьянин. Первый брак Чакраборти распался, но через несколько лет он женился ещё раз. Новая возлюбленная, актриса Йогита Бали, даже отказалась от карьеры в пользу семейного счастья. У супругов четверо детей, один из которых приемный. Мужчина нашёл плачущую малышку в мусорном баке и отвёз её в больницу. После спасения разлука с девочкой была недолгой: Митхун вместе с женой приняли решение удочерить ребёнка. Актёр считается одним из самых богатых людей Индии. Несколько лет назад он даже попробовал себя в роли бизнесмена: приобрел сеть отелей и собственную футбольную команду. Сейчас Чакраборти продолжает сниматься в кино. Помимо этого мужчина входит в состав жюри шоу «Танцуй, Индия, танцуй!», а также возглавляет профсоюз кинематографистов.

Амитабх Баччан

Амитабх — это своего рода болливудский Аль Пачино. Харизматичный актёр покорил сердца не только индийских зрителей, но и наших соотечественников. Настоящая фамилия мужчины — Шривастав. Баччан — это прозвище, которым бабушка наградила его отца-поэта за сложный характер. О карьере в кино Амитабх мечтал ещё с ранних лет. Казалось, у него было для этого всё: эффектная внешность, чувство ритма, бархатный голос. После окончания колледжа, как раз благодаря приятному баритону, он смог устроиться на работу диктором. Но его другие врожденные особенности — слишком смуглая кожа и своеобразная форма бровей — мешали развитию актерской карьеры. Режиссёры считали его образ слишком угрожающими. Спасло ситуацию рекомендательное письмо от Индиры Ганди, с которой работала мама Баччана. Вскоре на экраны вышел первый фильм с участием мужчины. Но настоящая слава пришла к артисту чуть позже. Кинокартина «Затянувшаяся расплата» стала не только звёздным часом для Амитабха, но и подарила ему прозвище: «сердитый юноша». Именно после этого фильма в Болливуде выросла популярность таких жанров, как боевик и детектив, а Амитабх получил сотни новых ролей. Российским телезрителям особенно полюбился его персонаж из «Мести и закона» — благородный жулик, всегда угадывающий, какой стороной упадёт монетка. К сожалению, в 1982 году актёру пришлось прервать кинокарьеру. Во время съёмок в «Носильщике» Баччан, сам исполнявший трюки, получил серьёзную травму. У него случился разрыв селезёнки, и он несколько недель пребывал в коме. Тем не менее усилием воли народный любимец смог оправиться и встать на ноги. Он не только продолжает сниматься, но также развивает карьеру писателя, политика и ведущего. Стоит отметить, что, несмотря на возрастные изменения, мужчина не растерял обаяния. Баччан женат и воспитывает двоих детей, хотя однажды брак актёра оказался под угрозой. Мужчина закрутил роман со звездой индийского кинематографа Рекхой. Однако верность и забота законной супруги во время его болезни открыли ему глаза на истинную любовь.

Хема Малини

Пожалуй, нет в России человека, который не слышал бы про фильм «Зита и Гита». Кареглазая красавица Хема Малини сыграла в нем знаменитых сестёр-близняшек. Творческий путь Малини начался еще в раннем детстве. Любовь к искусству передалась девочке от мамы, которая работала кинопродюсером. Неудивительно, что занятия танцами и музыкой стали неотъемлемой частью жизни Хемы. В будущем эти увлечения сыграют важную роль в её актёрской карьере. Зрители по достоинству оценят пластичность, приятный голос и фигуру девушки. Первый фильм с участием Малини вышел в 1965 году. Уже тогда многие критики отметили красочность и сложность её танцевальных номеров. Но главный успех ждал актрису в столице индийской «фабрики грёз» Болливуде. В начале карьеры ей помогли связи мамы, но без трудолюбия и таланта не получилось бы добиться такой популярности. Юной актрисе было у кого учиться: одним из её первых партнеров по фильму стал Радж Капур. Затем была совместная работа с Дхармендрой. Звёздный дуэт снялся сразу в четырех успешных фильмах, в том числе в «Зите и Гите». Эти роли раскрыли актерский талант Хемы с новой стороны. Она с лёгкостью перевоплощалась в таких похожих внешне, но абсолютно разных по характеру героинь. С каждым новым проектом слава актрисы и любовь к ней поклонников во всем мире только росла. Но в начале 90-х Малини поняла, что уже выросла из амплуа юных персонажей. Женщина решила попробовать себя в качестве продюсера и режиссёра. Благодаря ее стараниям появились такие телесериалы, как «Скажи мне, Боже» и «Танцовщица». Актёрскую карьеру тем не менее Малини не забросила. Периодически она все же появлялась в собственных проектах.

Насыщенная творческая жизнь смешалась с не менее бурной личной. Индийские страсти кипели не только на экране, но и за пределами съемочной площадки. Красавица влюбилась в звездного коллегу Дхармендру. Их чувствам не смогли помешать ни брак мужчины, ни помолвка Малини с другим актёром. Главной преградой союзу стала семья Хемы. Родители были категорически против этих отношений. Хеппи-энд наступил только после смерти влиятельного отца актрисы. Влюбленные все же поженились. Плодом любви стали две прекрасные дочери. Сейчас Малини занимается политической деятельностью и преподаёт национальные танцы. Свободное время она проводит с внуками в огромном семейном особняке недалеко от Мумбаи.

Дхармендра

Актёр заслуженно считается легендой индийского кино. Российским зрителям он знаком по фильму «Зита и Гита», а так же по детской музыкальной сказке «Приключения Али-бабы и сорока разбойников». Будущая звезда Болливуда родился в обычной крестьянской семье. Родители были в шоке, когда узнали о решении сына стать актёром. Но отступать Дхарам Сингх Деол (это его настоящее имя) не собирался. Случайно узнав о творческом конкурсе в журнале Filmfare, он принимает участие и выигрывает в номинации «Новый талант». Тогда ему посчастливилось лично познакомиться с популярным артистом Девом Анандом. Тот отметил потенциал мальчика и вдохновил его на дальнейшие пробы. Позже в одном из интервью Дхармендра признался, что именно с этого момента начался его головокружительный роман с миром кино. Его первые съёмки нельзя было назвать удачными. Проекты не приносили ни денег, ни желаемой славы. Начинающий актёр уже готов был сдаться и вернуться в родной город, когда ему предложили роль в мелодраме «Цветок и камень». С тех пор карьера Дхармендры пошла в гору. Фильмы с его участием вызывали восторг как у критиков так и у обычных зрителей. Но останавливаться на достигнутом мужчина не стал. Он решил попробовать себя по ту сторону камеры в качестве продюсера. Также на протяжении пяти лет мужчина был представителем Индийской народной партии в нижней палате парламента. Одной из причин быстрого завершения его политической карьеры считается второй брак. Любовная связь со знаменитой красавицей Хемой Малини наделала немало шума в прессе. Когда их чувства переросли в нечто большее, чем просто роман на экране, Дхармендра был уже женат и воспитывал четверых детей. Спустя время актёры узаконили свои отношения. При этом со своей первой супругой мужчина так и не развёлся.

Шахрух Хан

«Принц» — именно так переводится имя этого индийского актёра. Получилось очень символично, ведь он действительно стал настоящим «правителем» Болливуда. Даже журнал Times внёс его в список наиболее влиятельных кинозвёзд. Хотя Шахрух родился и вырос в Индии, по национальности он иранец. В юные годы парень проявлял интерес к литературе, театру и бегу. За быстроту ног школьные товарищи прозвали его почтовым поездом. Одно время юноша задумывался над карьерой спортсмена, но с легкой атлетикой не сложилось. Врачи обнаружили у юноши шумы в сердце. Вскоре проблемы со здоровьем начались и у его отца, успешного адвоката. Мужчина скончался от рака, когда его сыну было всего 16 лет. Хан поступил на экономический факультет, но уже на первых курсах начал попробовать себя в качестве актёра и понял, что именно это — его настоящее призвание. Мама всегда поддерживала молодого человека, но она рано умерла от заражения крови, так и не увидев ни одного фильма с его участием. Тем временем в определенный момент карьера Шахруха пошла в гору. Первая роль — и сразу главная! Но настоящая известность и любовь зрителей проявились только после премьеры «Непохищенной невесты». Комедия имела колоссальный успех на родине актера. Дальше последовали такие кинохиты, как «Ом Шанти Ом», «Меня зовут Кхан», «Всё в жизни бывает» и другие. С каждым годом их количество только увеличивается. Неудивительно, ведь актёру подвластны любые жанры и амплуа. Также Хан ведет сразу несколько передач на индийском телевидении.

Личная жизнь артиста тоже сложилась удачно: он счастлив в браке. Мужчина оказался настоящим романтиком: супруга — первая и единственная женщина в его жизни. Но в начале отношений молодые люди столкнулись с родительским неодобрением. Дело в том, что возлюбленные принадлежат к разным национальностям и религиям. К счастью, со временем отец невесты дал благословение на брак. У Шахруха и его жены подрастают трое детей.

Айшавария Рай

Видимо, индийские боги были щедры к маленькой Айшварии с самого рождения. Помимо привлекательной внешности девочке повезло и с семьёй. Родители Рай весьма уважаемые и обеспеченные люди. Это позволило им дать прекрасное образование любимой дочери. Уроки танцев и музыки, престижный колледж в Мумбаи, а затем учеба в университете способствовали тому, что девушка выбрала творческую профессию. Правда, о том, чтобы стать актрисой, она задумалась не сразу. Изначально Айшвария видела себя успешным архитектором. Но вместо чертежей и строительных проектов судьба готовила ей новый подарок. Красота Рай не осталась незамеченной. Когда девушке исполнилось 18 лет, ей предложили сотрудничать с модельным агентством. Вскоре после заключения контракта она блистала на модных показах, снималась в рекламных роликах и даже попала на обложку Vogue. Это было лишь началом яркого пути к славе. В 1994 году Айшавария одержала победу в конкурсе «Мисс мира». Коронованная красавица вмиг стала любимицей не только соотечественников, но и зарубежных поклонников. Несмотря на успех, в 1997 году девушка решила оставить индустрию моды ради карьеры в кино. В итоге критики и зрители все же оценили её актерский талант в фильме «Навеки твоя». Многие фанаты даже считают экранный дуэт Рай с Салманом Кханом одним из самых красивых в Болливуде. Сейчас на счету актрисы десятки ярких ролей в таких проектах, как «Азарт любви», мюзикл «Девдас», показанный на Каннском кинофестивале, и других индийских мелодрамах. Конечно, не обошлось и без съёмок в голливудских фильмах. Рай можно увидеть в «Розовой пантере» и «Принцессе специй». Хотя Айшавария по‑прежнему остаётся востребованной в профессии, успешная карьера не мешает её личной жизни. Уже несколько лет она счастлива в браке с Абхишеком Баччаном, сыном известного индийского актера Амитабха Баччана. В 2011 году у пары родилась дочка. Иногда в прессе возникают слухи о разладе в семье, но супруги опровергают домыслы, регулярно публикуя совместные фотографии в социальных сетях.

Джухи Чавла

Умница, красавица, жалко, что не комсомолка! Чавла пленила талантом и карими глазами сначала индийских зрителей, а затем и весь мир. Её семья была далека от искусства. Родители работали обычными госслужащими. Опасаясь насмешек, втайне от близких и друзей, девушка мечтала о карьере актрисы. Свой путь к славе Джухи начала с конкурсов красоты. В копилке её наград — титул «Мисс Индия». Но от желания сниматься в кино она после этого не отказалась. В 1986 году в мировой прокат вышел первый фильм с её участием — «Навстречу любви». С того момента ей открылись все дороги на болливудский Олимп. Количество поклонников девушки увеличивалось с каждым новым фильмом. В итоге Чавла оказалась популярна и за пределами своей страны. Российским любителям индийского кино она знакома по таким фильмам, как «Бог знает», «Рай» и «Пой, Радха, пой!».

Сейчас Джухи редко принимает участие в новых проектах, но ее жизнь по‑прежнему связана с искусством. Теперь она трудится в качестве продюсера. Всё свободное время женщина уделяет мужу и двум детям. Ее супруг — успешный бизнесмен. Кроме любимой супруги, его ничего не связывает с киноиндустрией. А вот сын и дочь Джухи хотят пойти по стопам знаменитой мамы и продолжить актёрскую династию.