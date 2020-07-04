Бывший премьер-министр Украины прокомментировал работу действующей власти

Арсений Яценюк заявил, выступая в эфире политического ток-шоу, что у него есть один вопрос к действующей власти — как можно так управлять страной? По мнению бывшего премьер-министра, задачей номер один сегодня является восстановление управляемости.

Яценюк обратил внимание на целый ряд проблем, связанных с кадрами. Сегодня мы видим, что Национальный банк обезглавлен, в антимонопольном комитете нет руководителя, а многие министры работают в правительстве с приставкой «исполняющий обязанности». По словам экс-премьера, лично его просто удивляют действия монобольшинства.

«Слугам народа» необходимо показать компетентность власти и продемонстрировать управляемость. Между тем монобольшинство голосует за проект постановления об отставке главы Нацбанка, но при этом не назначает в тот же день нового руководителя НБУ. Тем самым они фактически обезглавили регулятора.

Кроме того, программа действий кабинета министров, назначенного большинством, в итоге не получает вотум доверия от этого же большинства. По мнению бывшего главы правительства, это просто нонсенс.