Бивис и Баттхед вернутся в эфир

Легендарный мультсериал для взрослых, созданный Майком Джаджем, обзаведется двумя новыми сезонами, которые выйдут на канале Comedy Central.

Напомним, оригинальный «Бивис и Баттхед» стартовал в 1993 году и завершился в 1997-м спустя восемь сезонов. Затем в 2011 году состоялось небольшое возрождение проекта, но продлилось оно совсем недолго. Популярное анимационное шоу, в котором двое подростков из техасского городка ведут себя в полном несоответствии привычным морально-этическим нормам, породило несколько спин-оффов и один полнометражный мультфильм под названием «Бивис и Баттхед уделывают Америку», который вышел в 1996-м.

Над новыми сезонами поработает все тот же Майк Джадж, который выступит сценаристом, режиссером и актером озвучания для обоих центральных персонажей. Сроки производства и даты выхода пока не называются, но Джадж уверен, что наступило «идеальное время, чтобы снова повалять дурака».