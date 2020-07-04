54-летний Тайсон оголил торс на пляже и поразил фанатов

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оголил торс на пляже и впечатлил пользователей сети. Фотографии доступны в Twitter The Sun.

Тайсон участвовал в фотосессии в Лос-Анджелесе. Он использовал два ведра с рыбой в качестве гирь во время съемки. Боксер продемонстрировал силу, запустив спасательный круг в воздух и опрокинув пустую клетку для акулы. Пользователи оказались впечатлены телосложением 54-летнего спортсмена.

«Грустно признавать, но у меня и в 30 лет нет такого хорошего тела», «Удивительно, но этот красавчик нисколько не постарел», «Представляю, сколько денег потратил Майк, чтобы вернуть себе такую форму», — писали фанаты.