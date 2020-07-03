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В Копенгагене вандалы осквернили статую Русалочки

Полиция Копенгагена готовится начать расследование очередного случая осквернения статуи Русалочки, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Как пишет местная пресса, инцидент произошел в четверг вечером или в пятницу утром. Злоумышленники черной краской написали на основании памятника фразу «Rasist Fish» («расистская рыба») и наклеили стикеры.

По словам представителя полиции Йеспера Франдсена, стражи порядка собрали улики на месте происшествия, после чего будет решаться вопрос о ходе дальнейшего расследования.

Скульптура Русалочки была создана Эдвардом Эриксеном в 1913 году и стала символом Копенгагена. Статуя не раз становилась жертвой вандалов. Последний случай произошел в январе 2020 года, когда на статуе появилась надпись в поддержку протестующих в Гонконге.

3 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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