В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой

Крупного китайского производителя ювелирных изделий, компанию Wuhan Kingold Jewelry, поймали на использовании поддельных золотых слитков. Под них компания привлекала кредиты и ссуды. Вскрылась афера только после того, как один из кредиторов, Dongguan Trust, не получил вовремя залог и решил продать имущество.

После первого сообщения проверять слитки от Wuhan Kingold Jewelry начали и другие кредиторы. Во всех случаях оказалось, что сделаны они из позолоченной меди.

Всего у Wuhan Kingold Jewelry было 83 тонны такого «золота» — это 4,2 процента золотого запаса страны. Закладывая их с 2013 года, компания смогла получить финансирования на 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов).

Остроты одному из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом добавляет то, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.

Мошенники попались из-за неудачной инвестиции. В 2018 году Kingold приняла участии в приватизации компании по производству автозапчастей Tri-Ring. Деньги на это получены под залог слитков стоимостью семь миллиардов юаней. Однако в Tri-Ring начался коррупционный скандал, приватизацию заморозили, и у Kingold не нашлось свободной наличности.