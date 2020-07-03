Ученые проверили возможность подключения тела человека к беспроводной сети

Группа американских ученых Университета штата Иллинойс во главе с Эндрю Сингером показала в лабораторных условиях, что беспроводные сигналы могут проникать через куски мяса. Мощность сигналов и скорость 35 Мбит оказались вполне достаточными для просмотра видео сервиса Netflix.



Успешно проведенный эксперимент убедил ученых в том, что появилась новая возможность контролировать работу имплантированных в тело медицинских приборов. Пока их линейка ограничена в основном кардиостимуляторами и инсулиновыми помпами. Но уже на «очереди» новые имплантаты. Среди них, к примеру, датчики для мониторинга активности мозга. Возможность управлять подобными устройствами дистанционно избавит от необходимости делать это с помощью хирургического вмешательства.

Большинство существующих медицинских устройств использует для передачи данных радиочастоты порядка 350 кГц. Однако сила сигнала уменьшается в связи с поглощением его тканями. Передаваемый сигнал конечно можно увеличить, но это приведет к нагреву устройства, что очень нежелательно для окружающих тканей.



Сингер и его коллеги вышли за пределы радиочастот в сторону ультразвука, на котором работают сканирующие медицинские приборы. Их внимание привлекла аппаратура ультразвуковой связи, используемая при передаче данных под поверхностью океана на большие расстояния с минимальными потерями. Свой выбор Сингер объясняет сходством состава морской воды и жидкости в организме человека.

Результаты исследований ученые опубликовали под заголовком «meat-comms» («коммуникации в мясе»), в которых они наглядно доказывают возможность передачи ультразвуковых сигналов через ткани для управления работой имплантированных медицинских устройств.