Стартовал онлайн-фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов 3 июля впервые стартует в онлайн-формате. Организаторы сократили количество спецпрограмм, кроме того, не все мультфильмы-участники удалось получить для показа в интернете.

«Зато мы сделали несколько новых программ из мультфильмов-участников нашего фестиваля прошлых лет», — отметила программный директор смотра Дина Годер.

В рамках программы «Премьеры» покажут сборники российских мультфильмов, снятых за прошедший год. В программе «Победители» будут показаны зарубежные анимационные работы. Пройдут также программы документальной анимации, детских короткометражек, а также онлайн-встречи с профессионалами.

Все показы пройдут на на официальном сайте фестиваля. Бесплатный доступ можно будет получить после регистрации.