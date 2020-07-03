Хазанова едва удалось спасти после приступа Биолог рассказал, что делать при встрече с лосем на дороге » Самая красивая женщина в мире снялась в откровенной рекламе для люксового бренда Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в съемках рекламы австрийского люксового бренда Helmut Lang. Кадры фотосессии появились в Instagram-аккаунте компании. В серии черно-белых снимков 23-летняя Хадид позирует в фирменных нарядах Helmut Lang из коллекции pre-fall 2020: она в черном облегающем платье, джинсах и махровом кроп-топе с длинными рукавами и декольте. Модель также снялась в откровенных образах: на одном из кадров манекенщица запечатлена в бюстгальтере и перчатках их кожи, на другом — в коротких облегающих шортах и нижнем белье. Автором кампании стал популярный фотограф-портретист Итан Джеймс Грин.

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