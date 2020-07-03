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Россия создала на границе с Украиной три группировки войск, способных к внезапному наступлению

Возле границы с Украиной Россия создала три группировки войск, которые способны проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями. Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины», — заявил Голопатюк.

Украинский генерал сообщил, что вдоль границы Украины Россия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала.

В настоящее время вдоль границы развернуты 28 батальонно-тактических групп. Также завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса, «которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности», заявил он.

3 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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