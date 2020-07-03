Министр финансов Украины хотел бы повысить курс доллара до 30 гривен

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в комментарии представителям прессы заявил, что для ведомства желателен более высокий курс доллара к гривне. Ведь, по его словам, от курса доллара зависят доходы государственного бюджета.

Он, в частности, сказал: «То, что стабильность курса является положительной ситуацией, то здесь спорить трудно. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены».

При этом он подчеркнул, что «это не проблема, это не критическая ситуация». Согласно словам министра, недоборы на таможнях Украины Министерство финансов нашей страны перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.

Насколько известно, глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко во время интервью украинским средствам массовой информации заявил, что он не видит ни одной причины для укрепления курса гривны к американскому доллару. Согласно прогнозу Кабмина, в текущем году в Украине курс доллара должен составить тридцать гривен за 1 доллар. Именно на основании этого курса были рассчитаны доходы государственного бюджета, в том числе, от акцизов и пошлин таможни.