Маша Ефросинина окажет помощь жертве изнасилования в Кагарлыке и проконтролирует продвижение следствия по этому делу

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина сделала очень важное заявление в сети, сообщив, что теперь лично будет следить за продвижением следствия в деле об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке.

Ефросинина сообщила, что после изнасилования жертву до сих пор не осмотрел гинеколог, так как местные врачи не захотели при ее обращении связываться с полицией. Как рассказала Мария, предыдущий государственный адвокат только водил девушку по ток-шоу, где её называли шл*хой, самой спровоцировавшей изнасилование.

«Приветики, наше, с*ка, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе стыдятся об этом заявлять! Сегодня Нелей занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней встретиться. Я читала документы и экспертизу. Мед. обследованием её я займусь! НО есть одно НО!

Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идёт о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия! (сохранен авторский стиль)», — откровенно написала Ефросинина.