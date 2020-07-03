Марк Уолберг пожаловался на большие проблемы со здоровьем

Голливудский актер Марк Уолберг поделился со своими подписчиками неприятной новостью о состоянии своего здоровья. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Актер опубликовал фотографию из медицинского центра. На снимке он запечатлен с аллергопробами на спине, часть из которых дала позитивный результат.

Уолберг признался, что ему понадобилось 49 лет, чтобы понять, что у него аллергия «почти на все».

Подписчики актера начали желать ему здоровья, давать советы и делиться своими историями, связанными с аллергией.