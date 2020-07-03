Маниакальное желание Зеленского посадить за решетку пятого президента пока реализовать не получается

Владимир Зеленский, как отмечается в статье, появившейся на сайте германского телеканала, скорее всего, действительно хотел посадить в тюрьму Петра Порошенко. При этом шестой президент, будучи юристом по образованию, должен был понимать — одного лишь желания главы государства в данном случае явно недостаточно.

Однако он, судя по всему, был уверен — чтобы решить эту проблему, достаточно просто стать президентом. Более того — став главой государства, Зеленский действительно начал требовать, чтобы силовики проводили расследования по Порошенко и лицам из окружения пятого президента, и дали результат.

Правда, те не очень спешили выполнять подобные указания главы государства. В итоге Руслана Рябошапку, которого Зеленский называл «100 процентно своим» в телефонном разговоре с Трампом, пришлось отправить в отставку с должности генерального прокурора, и ставить на его место Ирину Венедиктову.

Поразительно, но невзирая на громкие заявления Зеленского, говорившего о коррупции в окружении Порошенко, новая власть до сих пор не смогла доказать в суде хотя бы один подобный факт. Пришла уже вторая весна, а президент никак не может посадить, как и обещал избирателям, своего предшественника.