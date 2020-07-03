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Лукашенко заявил о невозможности поколебать независимость Белорусии извне

Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии по случаю Дня независимости. Об этом передает БЕЛТА.

По его словам, современный мир становится все сложнее и опаснее. Лукашенко призвал белорусов беречь свою страну.

«Наше будущее зависит только от нас самих. (…) Только мы можем вершить судьбу своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ — своим трудом, единством и преданностью родной земле», — подчеркнул белорусский лидер.

29 июня сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

3 июля, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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