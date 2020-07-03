Глава МЗО Украины рассказал о перспективе введения строгого карантина в стране

Даже при условии, что в Украине на 100 тысяч населения будет свыше 60 активных зараженных коронавирусной инфекцией, это не приведет к внедрению строгого карантина. Об этом на брифинге заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Таким образом, высокопоставленный чиновник ответил на соответствующий вопрос СМИ о перспективе введения строгого карантина.

«Относительно показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 тысяч населения. Этот показатель мы использовали только для определенности в отношении проведения внешнего независимого оценивания.

Касаемо ограничительных мер, которые действуют на территории нашей страны, – я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина. Поэтому, в зависимости от эпидситуации, в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры», — сказал глава ведомства.

Степанов напомнил, что ограничительные меры, которые касаются правил поведения, прописаны конкретно по региону в условиях адаптивного карантина. Как уже сообщалось, в Украине за минувшие сутки опять вырос показатель заражений коронавирусом.