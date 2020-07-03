Диетологи рассказали от чего появляются жировые накопления на животе

Диетологи развенчали популярный миф о том, что якобы чрезмерное употребление спиртных напитков, в частности, пива, приводит к появлению жира на животе. Эксперты рассказали, что жировые накопления в области талии могут появиться из-за нескольких причин, и с алкоголем они никак не связаны. В первую очередь, появление жира на животе диетологи связывают с недостаточным сном.

Если вы ежедневно спите менее 7 часов, вы будете потреблять на 300 калорий в день больше, поскольку во время сна организм недополучает энергию. В большинстве случаев лишний жир в области талии скапливается, если человек является обладателем фигуры в форме яблока.

При такой фигуре избавиться от жировых накоплений в области талии крайне сложно, и речь идет о генетической предрасположенности. Эксперты рекомендуют обладательницам такой фигуры регулярно заниматься в тренажерном зале с личным инструктором, который подберет специальные упражнения. Также нужно будет соблюдать особую диету.

Нередко жировые накопления на животе появляются в том случае, если человек резко меняет образ жизни и начинает мало двигаться. Особенно опасен малоподвижный образ жизни людям в возрасте старше 40 лет, когда замедляются обменные процессы в организме. Еще одной частой причиной появления живота медики называют слишком поздний ужин. Организм не успевает переварить всю пищу, и в итоге она откладывается в ночные часы на боках и животе.