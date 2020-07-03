Биолог рассказал, что делать при встрече с лосем на дороге

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», как уберечь себя при встрече с лосем на проезжей части.

По словам эксперта, стоит затормозить и обогнуть животное сзади. Объехать со стороны головы, однако, не получится, потому что лось не меняет траекторию движения. Стоит воздержаться от попытки посигналить, потому что сохатый может испугаться и броситься в сторону автомобиля, добавил Глазков.

«Он высоконогий. Особенно если вы на легковой машине, вы четко подрезаете его ноги, и эта в прямом смысле слова бетонная плита вылетает вам в салон, — уточнил собеседник. — Если вы водитель, то прижимайтесь к стойке, потому что туша падает на крышу. Голову под руль и к стойке прижимаемся. Если вы пассажир, тоже».

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Как отметил эксперт, животные выбегают на дороги из-за естественной миграции. Пик этого процесса у лосей приходится на май. Усугубляет ситуацию и увеличение числа дорог, расширение полос движения, так что звери не всегда могут быстро перескочить, подытожил Глазков.

В последнее время петербуржцы и жители Ленобласти часто сообщают о диких животных на проезжей части. В июне пользователи соцсетей выкладывали фотографии и видео с лосями в Колпино и Мурино.