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Ариана Гранде и Майли Сайрус поддержали Джастина Бибера после скандала

Совсем недавно в социальной сети Twitter одна из пользователей обвинила Джастина Бибера (Justin Bieber) в сексуальных домогательствах. К счастью, у артиста сохранились все доказательства своей невиновности, которые он и предоставил поклонникам в своем профиле. Тем не менее, многие все равно припомнили темное прошлое Бибера, связанное с наркотиками и злоупотреблением алкоголем. В связи с этим, на помощь коллеге пришли Майли Сайрус (Miley Cyrus), которая и сама не раз был замешана в подобных историях, и Ариана Гранде (Ariana Grande).

«У тебя много денег. Лучше в таком случае платить людям, чтобы не попасть в неприятности. И тусоваться у себя дома»,

— дала совет Майли.

Сайрус также призналась, что она совершила много ошибок, за которые ее хейтят, однако она никогда не делала ничего нелегального. Ариана Гранде, в свою очередь, в интервью для Access Hollywood выразила поддержку в сторону Бибера, сказав, что людям стоит быть добрее.

«Я думаю, что людям стоит быть чувствительнее к нему. Да, ему нужна помощь, но я не думаю, что его нужно наказывать. Есть большая разница между сочувствием, помощью и наказанием»,

— заявила Гранде.

3 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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