Ариана Гранде и Майли Сайрус поддержали Джастина Бибера после скандала

Совсем недавно в социальной сети Twitter одна из пользователей обвинила Джастина Бибера (Justin Bieber) в сексуальных домогательствах. К счастью, у артиста сохранились все доказательства своей невиновности, которые он и предоставил поклонникам в своем профиле. Тем не менее, многие все равно припомнили темное прошлое Бибера, связанное с наркотиками и злоупотреблением алкоголем. В связи с этим, на помощь коллеге пришли Майли Сайрус (Miley Cyrus), которая и сама не раз был замешана в подобных историях, и Ариана Гранде (Ariana Grande).

«У тебя много денег. Лучше в таком случае платить людям, чтобы не попасть в неприятности. И тусоваться у себя дома», — дала совет Майли.

Сайрус также призналась, что она совершила много ошибок, за которые ее хейтят, однако она никогда не делала ничего нелегального. Ариана Гранде, в свою очередь, в интервью для Access Hollywood выразила поддержку в сторону Бибера, сказав, что людям стоит быть добрее.