Андрей Макаревич рассказал о четвертой жене и показал первые фото со свадьбы

66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз еще полгода назад, однако СМИ узнали об этом недавно. Бессменный лидер «Машины времени» вместе со своей новой избранницей, 36-летней израильской бизнесвумен Эйнат Кляйн, дал интервью «Еврейскому журналу«. В этой беседе звездная пара рассказала о своем знакомстве, тайной свадьбе по всем традициям и разлуке, в которой они находятся уже больше трех месяцев из-за пандемии коронавируса.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Андрей Макаревич рассказал, что они с Эйнат познакомились в Эфиопии: музыкант вместе с компанией друзей отправился в путешествие в это экзотическое место, а Кляйн, которая является организатором путешествий по Африке, выступила их гидом. По словам Макаревича, их встреча с возлюбленной была предрешена:

Чисто теоретически мы не могли не встретиться. Я побывал в 120 странах, и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида — и в этой стране, и вообще. Все так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой.

В этом путешествии у Андрея и Эйнат и завязались отношения. Музыкант вспоминает, что сам сделал первый шаг и продолжил ухаживать за возлюбленной только после того, как увидел, что его чувства взаимны.

Вскоре влюбленные сыграли свадьбу в Израиле. Процесс организации торжества Макаревич полностью доверил Эйнат — по словам музыканта, праздник для него был совершенно не важен, в то время как возлюбленная хотела, чтобы все прошло с соблюдением еврейских традиций.

Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики «с маленьким не затягивайте», «почему молодежь не танцует» — вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю — меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно,

— рассказал Макаревич о свадьбе с любимой.

Эйнат Кляйн

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн рассказали, что сейчас находятся в разлуке из-за пандемии коронавируса: даже интервью пара давала по Zoom. При этом Макаревич выразил уверенность, что совсем скоро все закончится, и они наконец воссоединятся:

Знаете, мы находились в разлуке всю предыдущую жизнь. И ничего, как-то пережили. Неужели три месяца не переживем? Да, я по природе оптимист. А Эйнат пессимист и думает, что это продлится три с половиной.

Макаревич уточнил, что даже после открытия границ они с женой продолжат жить на две страны, — Андрей в целом не привык к жизни на одном месте. Кроме того, в браке актер и музыкант не готов отказываться от большого количества гастролей и путешествий по миру.

Моя жизнь устроена таким образом, что я очень мало нахожусь на одном месте. В прошлом году я провел вот в этом московском доме в общей сложности недели три — то гастроли, то путешествия, то еще какие-то поездки. Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять. Все будет.

Напомним, Андрей Макаревич был трижды официально женат. У музыканта есть трое взрослых детей, которые были рождены от разных женщин. 33-летний сын Иван, рожденный в браке с Аллой Голубкиной, пошел по стопам отца и стал актером.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн