В пригороде Токио запрещено использовать смартфон во время ходьбы

Смартфоны все-таки признаны опасными. И дело вовсе не в распространенном мнении о вредном излучении. Теперь в пригороде Токио, городе Ямато, введен запрет на использование смартфонов во время пешеходного движения. Власти говорят, что пешеходы, которые«приклеиваются» к экранам своих телефонов во время ходьбы, становятся опасными, ведь они не обращают внимания на окружающую обстановку.

Посетителей, прибывающих на железнодорожный вокзал города Ямато, начали встречать транспарантами, объявляющими о новом запрете, который распространяется на все пешие прогулки по дорогам, площадям и паркам. А по громкоговорителю слышатся следующие предупреждения: «Использование смартфонов во время ходьбы запрещено. Пожалуйста, включайте свои телефоны после того, как остановитесь».

Однако, если вы все-таки нарушите этот закон — наказания не будет. С помощью публичного запрета, власти хотят устранить опасные ситуации на дорогах пригорода. Несмотря на то, что наказание или какие-либо штрафы не предусмотрены, такой необычный шаг получил широкую поддержку со стороны граждан, как молодых, так и пенсионного возраста.