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В Польше найдено странное детское захоронение

В южно-восточной части Польши обнаружено крупное захоронение. Рабочие во время строительства дороги внезапно наткнулись на старинное детское кладбище. Прибывшие археологи уже насчитали 115 могил, в большинстве из них лежали останки детей. Многих из них похоронили с монетами во рту.

Пока что выдвинуто предположение, что деньги – это плата, подобная той, которую давали Харону при переправе через Стикс в Подземный мир. Подобная практика встречалась не только в античном мире, но и в государствах Ближнего Востока.

Известны даже случаи, когда умерших людей подобным образом хоронили и в XX веке.

Извлеченные монеты датируются годами, в которые правили Сигизмунд III Ваза и Ян II Казимир Ваза. Все тела лежали головой на запад, руки расположены вдоль по бокам. Вероятно, это католическое кладбище, могилы не повреждены – видимо, местные жители заботились о них.

2 июля, 2020 | Tags: , , | Category: История, Новости, Общество ﻿
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