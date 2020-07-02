Родиной домашних кур оказался Китай

Все домашние куры ведут происхождение от единого предка — одного из подвидов дикого банкивского петуха, который населяет юго-запад Китая, север Таиланда и Мьянму. К такому выводу пришла команда ученых, проанализировав геномы 863 диких и домашних кур. Как отмечается в статье для журнала Cell Research, результаты исследования опровергают популярную гипотезу о независимом одомашнивании кур в нескольких регионах Азии.

Куры (Gallus gallus domesticus) относятся к числу важнейших сельскохозяйственных животных. На протяжении тысячелетий они исправно снабжают людей мясом, яйцами и пером. Человечество, в свою очередь, обеспечило курам условия для взрывного роста популяции: по некоторым оценкам, сегодня в мире живет около 22 миллиардов этих птиц.

О начальных этапах этих взаимовыгодных отношений известно немного. Ученые не сомневаются, что предком домашней курицы был дикий банкивский петух (G. gallus), который и сегодня обычен по всей Юго-Восточной Азии. Однако точное место и время его одомашнивания остаются предметом дискуссий.

Команда специалистов, которую возглавил Я-Пин Чжан (Ya-Ping Zhang) из Института зоологии в Куньмине, решила пролить свет на этот вопрос. Для этого ученые тщательно проанализировали полные ядерные геномы 863 кур. Среди них были представители различных домашних пород, а также всех пяти подвидов банкивского петуха и еще трех диких видов из рода Gallus.

Исследование показало, что подвиды банкивского петуха достаточно сильно разошлись друг от друга с генетической точки зрения. При этом ближайшим родственником домашних кур оказался подвид G. g. spadiceus, населяющий юго-запад Китая, север Таиланда и Мьянму. Скорее всего, именно в этом регионе банкивских петухов и одомашнили. Сравнение геномов показывает, что это произошло около девяти с половиной тысяч лет назад.

Однако на этом контакты домашних кур с дикими сородичами не прекратились. Из очага одомашнивания птицы начали распространяться по Юго-Восточной Азии, где скрещивались с местными подвидами банкивских петухов (G. g. bankiva, G. g. murghi и G. g. jabouillei). Следы этих связей до сих пор широко представлены в геноме домашних кур, причем не только азиатских пород, но и белых леггорнов. Вклад других диких видов, например, зеленых (G. varius) и цейлонских петухов (G. lafayettii) намного менее значителен и отслеживается лишь у отдельных местных пород.

На последнем этапе члены команды определили участки куриного генома, которые при одомашнивании подверглись наибольшему давлению отбора. Среди них оказались гены, ответственные за развитие нервной системы, мышц и костей, а также гены-регуляторы роста, метаболизма и размножения. Под воздействием искусственного отбора отдельные их варианты закрепились, что сделало кур более толерантными к людям, а также ускорило их половое созревание и повысило яйценоскость.

По словам авторов, полученные данные позволяют реконструировать историю домашних кур намного детальнее, чем прежде. Помимо прочего, они опровергают популярную гипотезу о том, что этих птиц независимо одомашнили в нескольких регионах Азии.