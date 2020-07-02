Рианна представила новые модели нижнего белья надев на себя

Поклонники музыкального творчества 32-летней Рианны заждались ее новых песен и, вероятнее всего, услышат их нескоро, потому что поп-звезде не до того. Певица сконцентрирована на другом деле, которое успешно развивается. Бренд нижнего белья Savage X Fenty, созданный ею, набирает популярность, и его владелица делает для этого все возможное. Рианна продолжает оставаться его лицом, рекламирую новые коллекции. И вот в сети появились свежие кадры одной из последних ее съемок.

РианнаНа них Рианна предстала в розовом кружевном комплекте, для рекламы которого отлично подошел морской фон. Новую коллекцию Savage X Fenty певица представила не одна: в качестве моделей попробовали себя покупательницы марки, победившие в конкурсе бренда.

Рианна регулярно привлекает для демонстрации его продукции моделей с разными типами фигуры. Размерная линейка Savage X Fenty широка, что изначально было важной составляющей концепции бренда.