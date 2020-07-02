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Некоторые диетические продукты могут привести к набору веса

Диетологи предупреждают  о том, что существуют якобы полезные для фигуры продукты, которые в итоге, наоборот, провоцируют набора веса.

Так называемые диетические продукты, продающиеся в магазинах, не могут отражать реальные ингредиенты, которые производитель в них добавляет.

«Производители как минимум лукавят, чтобы калорийность была привлекательной для потребителя. Этикетки не показывают всей картины», — отмечает эксперт. По ее словам, речь идет о так называемых низкокалорийных и обезжиренных продуктах.

Также специалист рассказала, что в обезжиренных молочных продуктах содержится много пальмового масла, кукурузного сиропа, искусственных ароматизаторов, и получается, что речь идет даже не о молочном продукте, а о каком-то разбавленным протеине.

Диетические продукты проходят очень сложный процесс обработки, в результате чего превращаются в искусственную продукцию, которая в итоге или блокирует процесс похудения в лучшем случае, или приводят к набору веса.

2 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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