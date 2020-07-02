Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с коронавирусом

Предприниматель Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с COVID-19. О методах противостояния коронавирусу основатель Microsoft заявил в интервью изданию Fast Company.

Миллиардер и филантроп заметил, что для эффектной борьбы с пандемией его благотворительный фонд исповедует четыре подхода — вакцинация, создание диагностических инструментов, разработка новых методов лечения и поиск решений по защите уязвимых перед COVID-19 групп населения. По словам Гейтса, он надеется, что работающая вакцина будет изобретена к 2021 году. «Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех», — заявил бизнесмен.

Гейтс также рассказал, кого он считает виновными в недостаточном сопротивлении общества коронавирусу. По его словам, к ним относятся мировые лидеры, эксперты в области общественного здравоохранения и те, кто распространяет недостоверные сообщения о смертельном заболевании в соцсетях. «К сожалению, цифровые медиа, вероятно, внесли свой вклад в распространение того, что я считаю безумными идеями», — подытожил Билл Гейтс.

Гейтс отметил, что переживает из-за того, что его имя связывают с фейками об умышленном создании коронавируса. «Слухи имеют форму заговора и мое имя даже упоминается в центре некоторых конспирологических теорий, и это немного пугает», — подчеркнул миллиардер и заметил, что не мог бы желать оказаться в такой ситуации никому.