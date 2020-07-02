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Европа создаст конкурента Visa и Mastercard

В Европе создадут новую платежную систему, которая станет конкурентом американским Visa и Mastercard. Ее запустят 16 крупных банков из пяти европейских государств. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

В соглашении о создании европейской платежной системы приняли участие кредитные учреждения Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. Среди них, в частности, такие организации, как Societe Generale, Commerzbank и Deutsche Bank, пишет Reuters. Ожидается, что ее запустят в 2022 году.

Участники соглашения заявили, что европейская платежная система станет новым стандартом для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций. Они призывают другие финансовые учреждения и организации, предоставляющие услуги по осуществлению платежей, присоединиться к их инициативе до конца текущего года.

2 июля, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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